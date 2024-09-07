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Российские средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS

Минобороны: российские средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS

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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции и 30 беспилотных летательных аппаратов», — добавили в военном ведомстве.

Всего с начала проведения спецоперации российские силы ПВО уничтожили 31098 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина ежедневно пытается атаковать российские регионы с воздуха. Так, 7 сентября, в небе над Курской областью была сбита ракета ВСУ.

В ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о работе по снабжению военных в приграничье.

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