В зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников

РФ и Украина в ходе боевых действий продемонстрировали новые способы перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в статье для РИА Новости написал аналитик Захар Андреев.

Он обратил внимание, что сейчас в зоне специальной военной операции (СВО) идет «война роботов». В частности, украинским солдатам удалось интегрировать «кустарные» FPV-дроны с системами противовоздушной обороны. Более того, использование данных с радаров и иных датчиков позволило им начать запускать БПЛА без визуального наблюдения за той или иной целью.

«Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью», — подчеркнул Андреев.

Также эксперт со ссылкой на Forbes добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны с более мощными аккумуляторами и улучшенной камерой. Благодаря этому дальность полетов таких БПЛА заметно выросла.

«Одна из миссий длилась более 15 минут до момента перехвата», — процитировал аналитик строчку из статьи в журнале.

В свою очередь, военный обозреватель Алексей Васильев рассказал о создании в РФ новых систем обнаружения и наведения на разведывательные украинские беспилотники. Как отмечается в его Telegram-канале, российские специалисты подошли к решению проблемы комплексно — для выявления дронов ВСУ они используют малые радиолокационные станции (РЛС), наблюдательные посты и интеграцию сведений в единую систему управления. Это позволяет военнослужащим эффективно применять FPV-дроны в случае обнаружения угрозы.

Кроме того, эксперт сообщил о применении российскими бойцами БПЛА «Тарантул». Последний представляет собой квадрокоптер с сеткой, при помощи которой дрон способен захватывать другие беспилотники.

Ранее в МИД РФ назвали украинские беспилотники «циничным вооружением».