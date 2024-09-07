Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников

РИА Новости: РФ и Украина в ходе СВО показали новые способы перехвата дронов

close
Inna Varenytsia/REUTERS

РФ и Украина в ходе боевых действий продемонстрировали новые способы перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в статье для РИА Новости написал аналитик Захар Андреев.

Он обратил внимание, что сейчас в зоне специальной военной операции (СВО) идет «война роботов». В частности, украинским солдатам удалось интегрировать «кустарные» FPV-дроны с системами противовоздушной обороны. Более того, использование данных с радаров и иных датчиков позволило им начать запускать БПЛА без визуального наблюдения за той или иной целью.

«Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью», — подчеркнул Андреев.

Также эксперт со ссылкой на Forbes добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны с более мощными аккумуляторами и улучшенной камерой. Благодаря этому дальность полетов таких БПЛА заметно выросла.

«Одна из миссий длилась более 15 минут до момента перехвата», — процитировал аналитик строчку из статьи в журнале.

В свою очередь, военный обозреватель Алексей Васильев рассказал о создании в РФ новых систем обнаружения и наведения на разведывательные украинские беспилотники. Как отмечается в его Telegram-канале, российские специалисты подошли к решению проблемы комплексно — для выявления дронов ВСУ они используют малые радиолокационные станции (РЛС), наблюдательные посты и интеграцию сведений в единую систему управления. Это позволяет военнослужащим эффективно применять FPV-дроны в случае обнаружения угрозы.

Кроме того, эксперт сообщил о применении российскими бойцами БПЛА «Тарантул». Последний представляет собой квадрокоптер с сеткой, при помощи которой дрон способен захватывать другие беспилотники.

Ранее в МИД РФ назвали украинские беспилотники «циничным вооружением».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами