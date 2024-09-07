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В Минобороны РФ отчитались о работе по снабжению военных в приграничье

МО РФ заявило о решении всех вопросов снабжения военных в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны РФ решило все вопросы по снабжению военнослужащих страны в Курской области различным оборудованием. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что всего оперативный штаб Курской области направил 45 запросов о предоставлении той или иной техники.

«45 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — подчеркнули в МО РФ.

Из публикации следует, что аналогичные обращения ведомство получило и от оперативных штабов иных регионов. В частности, от Белгородской области за все время поступило 27 запросов. К текущему моменту решения были вынесены по 20 из них.

Брянская область, в свою очередь, направила 19 запросов на поставку дополнительного оборудования для солдат. Восемь обращений сейчас находятся в работе, а 11 — уже реализованы.

3 сентября пресс-служба Минобороны РФ сообщила об отправке в Белгородскую область новых средств противовоздушной обороны (ПВО). Сколько именно комплексов получил регион, в ведомстве не уточнили.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался об обеспечении войск в приграничных регионах.

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