Раскрыто число дезертирств в ВСУ

Более 80 тысяч случаев дезертирства зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) с тех пор, как Россия начала СВО. Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, передает «Страна.ua».

«Здесь, откровенно говоря, во-первых, надо иметь силы и средства, чтобы всех найти. Было такое предложение», — заявляет парламентарий.

Горбенко подчеркнул, что чаще всего военнослужащие принимают решение о дезертирстве после того, что они видят происходящее на фронте во время боевых действий.

До этого офицер ВСУ, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев заявил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины количество дезертиров может доходить до 30% от их личного состава. По словам военного, самовольное оставление части без оружия стало «обыденностью» на Украине.

В начале июня сообщалось, что на Украине на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров.

Ранее дипломат Полянский заявил о небывалом размахе дезертирства в ВСУ.