Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по пригороду Николаева на юге Украины

Ударом в пригороде Николаева уничтожена по меньшей мере одна ракетная система залпового огня HIMARS из тех, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму и Скадовску в Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары по пригороду Николаева были нанесены в ночь на 7 сентября. Первый из них пришелся по месту нахождения иностранных инструкторов и обучающихся десантников.

«Второй удар, который с большим заревом, пришелся по как минимум одной из трех установок HIMARS», — рассказал подпольщик.

Утром 7 сентября сообщалось о взрывах в Николаевской области и в ряде других регионов Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.