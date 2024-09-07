Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что экипаж танка получил данные о местонахождении опорного пункта и блиндажа от разведывательного беспилотника.

Танкисты заранее прибыли на подготовленную позицию, после чего огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов на расстоянии до 10 км успешно поразили укрепления ВСУ, обеспечив возможность штурмовикам провести наступательные действия по захвату опорного пункта.

В Минобороны добавили, что стрельба осуществлялась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов беспилотников, что помогло за кратчайшее время отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов.

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