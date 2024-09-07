Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что экипаж танка получил данные о местонахождении опорного пункта и блиндажа от разведывательного беспилотника.

Танкисты заранее прибыли на подготовленную позицию, после чего огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов на расстоянии до 10 км успешно поразили укрепления ВСУ, обеспечив возможность штурмовикам провести наступательные действия по захвату опорного пункта.

В Минобороны добавили, что стрельба осуществлялась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов беспилотников, что помогло за кратчайшее время отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские морпехи Тихоокеанского флота уничтожили в Курской области взвод пехоты ВСУ. Троих выживших украинских солдат взяли в плен.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами