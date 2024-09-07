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Российские морпехи уничтожили в Курской области взвод пехоты ВСУ

РИА Новости: в Курской области уничтожили взвод ВСУ, выживших взяли в плен

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские морпехи Тихоокеанского флота уничтожили в Курской области взвод пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

По его словам, троих выживших солдат взяли в плен.

Этим же утром военные группировки войск «Север» с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поразили позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, были уничтожены «позиции с живой силой украинских террористических формирований».

Командир батареи «Градов» с позывным «Нева» рассказал, что РСЗО наносят удары по опорным и наблюдательным пунктам противника, а также по маршрутам движения бронетехники ВСУ. По его словам, в последнее время уничтожались целые колонны украинской техники, танки и иностранные гаубицы.

Накануне министерство обороны РФ заявило, что ВСУ за неделю потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до 16 215 военнослужащих.

Ранее в США рассказали о крупном стратегическом провале ВСУ.

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