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В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

РИА: военных из США нанимают для обучения летчиков ВСУ на авиабазе в Румынии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Американский подрядчик в сфере обороны проводит активный рекрутинг бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы с истребителями F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, крупный американский подрядчик в сфере оборонной авиации Draken International на своем официальном сайте разместил вакансии инструктора по пилотированию F-16. Кроме того, там были найдены анкеты для механиков и специалистов по техобслуживанию F-16.

Описание вакансий позволяет сделать вывод, что компания проводит управление работой учебной базы по подготовке пилотов для управления истребителями F-16 в Румынии.

Уточняется, что вакансии размещены только на американском сайте компании, тогда как на портале европейского подразделения подобные анкеты отсутствуют.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит заседание, заявил, что ему мало истребителей F-16, которые западные союзники поставили на вооружение украинской армии.

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.

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