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США вложили $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов

Пентагон сообщил об инвестициях в $5,3 млрд в боеприпасы на фоне помощи Киеву

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Kevin Lamarque/Reuters

Пентагон потратил $5,3 млрд с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно отчету, США инвестировали эту сумму в то, чтобы нарастить внутреннее производство боеприпасов или их компонентов. При этом в 2022 году страна в месяц выпускала 14,4 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем залпового огня HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot. В настоящее время их количество выросло до 40 тыс., восьми и 42 соответственно.

Накануне администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи в размере $250 млн. Он включает зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Ранее Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии Москвы.

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