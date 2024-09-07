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Назван срок вывода из Ирака оставшихся военных США

Reuters: США и Ирак согласовали график вывода войск коалиции

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Khalid Mohammed/AP

США и Ирак «достигли взаимопонимания» насчет плана вывода оставшихся сил международной коалиции с территории арабской республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, план в целом одобрен сторонами, но должен быть согласован Вашингтоном и Багдадом.

«План… предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 года, а оставшихся — к концу 2026 года», — уточняется в материале.

Кроме того, стороны хотят договориться о том, что небольшое число американских военных смогут остаться в республике в долгосрочной перспективе.

«У нас есть договоренность. Теперь вопрос только в том, когда об этом объявить», — сказал один из источников.

Согласно данным Reuters, о соглашении должны были объявить несколько недель назад, но этому помешала эскалация на Ближнем Востоке. По словам нескольких источников, теперь о плане могут сообщить в сентябре.

Впервые войска США были введены в Ирак в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. Впоследствии их численность уменьшилась. После официального окончания боевых действий в 2011 году в Ираке находились только представители частных военных компаний. В 2014 году власти арабской республики начали войну с ИГ (организация запрещена в России), занявшим треть страны. Международная коалиция, включающая войска США, поддержала власти в операции по освобождения территории.

Ранее в Ираке назвали причину замедления вывода войск США из страны.

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