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Слова главы Пентагона о дальнобойных ракетах для ВСУ назвали отступлением США

Дотком назвал слова главы Пентагона Остина о ракетах для ВСУ отступлением США

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Andrew Harnik/AP

Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком назвал заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России отступлением США. Об этом он заявил в соцсети Х.

«США отступают. Никаких дальних ударов по территории РФ с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества», — написал он.

Бизнесмен прикрепил к своей публикации фрагмент видео с конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине, на которой выступал Остин. На видео глава оборонного ведомства объясняет журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Киеву не сыграет решающую роль в конфликте.

4 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США и далее не будут разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов вглубь России.

3 сентября сообщалось, что США близки к заключению соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые могут «проникать вглубь территории России».

Ранее Остин сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине.

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