На западе Украины произошел еще один взрыв

Мощный взрыв произошел в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Перед этим сообщалось о серии взрывов в регионе.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в Сумской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воздушная тревога действовала в столице на протяжении всей минувшей ночи.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве атаковали военный завод «Артем».