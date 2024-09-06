ВС России уничтожили 20 безэкипажных катеров ВСУ вблизи Одессы

Российские военные нанесли ракетный удар по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«Также, 4 сентября текущего года был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер-М» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК», — сказал собеседник агентства.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки уничтожили 11 безэкипажных катеров. Вражеские катера были уничтожены силами Черноморского флота РФ, уточнили в военном ведомстве.

В ночь на 5 сентября сообщалось, что в Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Кравченко предупредил жителей первой береговой линии о том, что не стоит выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол.

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников. Мэр города отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два коммерческих объекта и одна квартира, но пострадавших не было.

Ранее российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.