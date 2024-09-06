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Стали известны подробности загадочной смерти приближенного экс-замглавы МО Иванова

Lenta.ru: на теле генерала Хандаева был найден след от неизвестной инъекции

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Минобороны РФ

На теле начальника управления госэкспертизы Минобороны РФ генерал-полковника Магомеда Хандаева, который был приближенным экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обнаружили след от неизвестной инъекции. Об этом пишет «Лента.ру».

В публикации говорится, что родственник Хандаева отвез его на дачу в Московской области 6-7 июля. Уже 8 июля генерал-полковника нашли мертвым на скамейке на той же даче. Официальная причина смерти не разглашалась, однако, как сообщается, на задней части левого предплечья военного нашли след от неизвестной инъекции.

Отмечается, что данный факт никак не отражен в документах о его смерти.

В июле стало известно, 52-летний бизнесмен Игорь Котельников и 61-летний Хандаев скончались в один день, 8 июля. Предприниматель также был приближенным Тимура Иванова.

При расследовании дела Иванова следователи допрашивали Хандаева, который находился в прямом подчинении у замминистра, но не был арестован и не был помещен в СИЗО. Похороны генерал-полковника прошли в его родном селе в Дагестане в присутствии родственников и коллег.

В отличие от него, Котельников умер в столичном СИЗО-4 «Медведь». Его обвиняли в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. Причиной смерти названы проблемы с сердцем. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, кончина Котельникова связана с условиями содержания в карцере в жару.

Ранее Тимур Иванов счел свои действия «гражданско-правовыми отношениями».

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