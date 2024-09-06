Над Курской областью уничтожен украинский дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, попытка атаки была отражена около 18:30 мск.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на фоне ракетной опасности в регионе силы ПВО сбили украинскую ракету.

4 сентября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны РФ поразили в приграничном районе Курской области две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этот же день экипаж российского штурмовика Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники ВСУ в Курской области. Уничтожение украинских формирований попало на видео. В Минобороны отметили, что место скопления ВСУ находилось в приграничном районе российского региона.

6 сентября российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинский бронетранспортер в Курской области.

Накануне Вооруженные силы РФ поразили с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Состоящая на вооружении украинской армии американская установка попала под удар российской ракеты в районе населенного пункта Могрица, который находится в 20 км от города Сумы.

Ранее российские войска уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области.