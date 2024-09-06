Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии модернизируют несколько десятков танков Т-72

Глава Минобороны Хренин сообщил, что в Белоруссии модернизируют 30 танков Т-72

close
Андрей Александров/РИА «Новости»

В Белоруссии модернизируют свыше 100 единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе 30 танков Т-72. Об этом сообщил глава минобороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает пресс-служба военного ведомства.

«В настоящее время на мощностях 140-го ремонтного завода проводится капитальный ремонт и модернизация более ста единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе 30 танков Т-72 до уровня Т-72БМ2», — сказал он на торжественном собрании, приуроченном ко Дню танкиста.

Министр также заявил, что в стране продолжается оснащение механизированных соединений и танковых воинских частей новыми и модернизированными образцами бронетанковой техники.

«Только в течение нескольких последних месяцев на вооружение белорусской армии поступили 10 новых БТР-82А, 10 специальных транспортных средств «Тигр», — отметил Хренин.

2 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовится к войне, но не хочет воевать.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с учебными ядерными боеприпасами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами