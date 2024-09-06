В Белоруссии модернизируют несколько десятков танков Т-72

В Белоруссии модернизируют свыше 100 единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе 30 танков Т-72. Об этом сообщил глава минобороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает пресс-служба военного ведомства.

«В настоящее время на мощностях 140-го ремонтного завода проводится капитальный ремонт и модернизация более ста единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе 30 танков Т-72 до уровня Т-72БМ2», — сказал он на торжественном собрании, приуроченном ко Дню танкиста.

Министр также заявил, что в стране продолжается оснащение механизированных соединений и танковых воинских частей новыми и модернизированными образцами бронетанковой техники.

«Только в течение нескольких последних месяцев на вооружение белорусской армии поступили 10 новых БТР-82А, 10 специальных транспортных средств «Тигр», — отметил Хренин.

2 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готовится к войне, но не хочет воевать.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с учебными ядерными боеприпасами.