В Курской области сбили украинскую ракету

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что на фоне ракетной опасности в регионе силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередную украинскую ракету.

«Еще одна украинская ракета уничтожена нашими системами ПВО в Курской области. Спасибо защитникам!» — говорится в публикации.

6 сентября ракетную опасность объявили в Курской области в 10:48 мск и отменили спустя семь минут. В течение дня сирену включали еще шесть раз. Последний сигнал о ракетной опасности действует до сих пор.

4 сентября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны РФ поразили в приграничном районе Курской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ. В этот же день экипаж российского штурмовика Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники ВСУ в Курской области. Уничтожение украинских формирований попало на видео. В Минобороны отметили , что место скопления ВСУ находилось в приграничном районе российского региона.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.