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Израиль нанес новые удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы»

ЦАХАЛ: нанесена серия новых ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«За последние несколько часов ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям Хезболлы в районе Айтарун на юге Ливана, а также по военной инфраструктуре Хезболлы в районе Бейт-Лиф», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что израильская артиллерия также обстреляла окрестности населенных пунктов Кфар-Шуба и Кфар-Хаммам на юге Ливана.

Кроме того, был обнаружен снаряд, который прилетел с территории Ливана и упал в районе Манара. О пострадавших не сообщалось.

4 сентября израильские военные зафиксировали порядка 65 запусков снарядов с территории Ливана по северным районам еврейского государства. На севере страны сработали сирены воздушной тревоги.

1 сентября Израиль также подвергся обстрелу с ливанской территории. В ЦАХАЛ сообщили, что во время ударов два жителя еврейского государства получили ранения.

Ранее РФ обратилась к сторонам конфликта на Ближнем Востоке.

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