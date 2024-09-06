На Украине хотят разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

Украинский кабинет министров предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами Вооруженных сил (ВСУ) и служить в военной разведке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, кабмин одобрил соответствующий законопроект. Новым документом предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе изменения, которые позволят создать возможность комплектования должностей офицерского состава в ВСУ, а также Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Мельничук отметил, что среди прочего предлагается внести аналогичные изменения в закон о разведке, а также разрешить принимать в разведслужбу минобороны Украины иностранцев и лиц без гражданства. Делать это можно будет «до окончания особого периода». В настоящее время украинский закон о разведке прямо запрещает принимать на службу иностранцев.

Накануне замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство ВСУ перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области.

Ранее стало известно о наличии новозеландских наемников в Курской области.