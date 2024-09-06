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Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Журавку в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Журавка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики», — говорится в недельной сводке.

30 августа Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль город Константиновка в Краматорском районе ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ на данном направлении превысили 4840 человек, а также 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии. Российским войскам удалось также уничтожить танки Leopard и Abrams.

В этот же день министерство заявило, что военные из российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Стельмаховка в Луганской народной республике и село Синьковка в Харьковской области.

Ранее в РФ рассказали о просчете Зеленского при нападении на Курскую область.

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