Авиация и артиллерия российских войск поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, под удар Вооруженных сил (ВС) РФ попали 80-я и 82-я десантно-штурмовая, 92-я штурмовая, 152-я егерская бригады и 1004-я бригада охраны и обеспечения в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидова, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагости.

Согласно сообщению МО РФ, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили в Сумской области районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны.

4 сентября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны РФ поразили в приграничном районе Курской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ. В этот же день экипаж российского штурмовика Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники ВСУ в Курской области. Уничтожение украинских формирований попало на видео. В Минобороны отметили , что место скопления ВСУ находилось в приграничном районе российского региона.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.