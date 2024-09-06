Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине танков Leopard

Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5. Об этом рассказал немецкий министр обороны Борис Писториус, пишет РИА Новости.

Он сделал соответствующее заявление в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Встреча проходит на американской базе «Рамштайн», расположенной на территории ФРГ.

«Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — подчеркнул Писториус.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что прилетел в Германию для участия в заседании контактной группы на базе «Рамштайн». Как отметил глава государства в преддверии встречи, в настоящее время Киев нуждается в средствах и вооружениях западных партнеров.

Также в мероприятии принял участие министр обороны США Ллод Остин. На заседании шеф Пентагона заявил, что до конца дня американский лидер Джо Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Его размер составит $250 млн.

Ранее в РФ заявили, что танки Leopard дискредитировали себя в зоне украинского конфликта.