Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине танков Leopard

Писториус: ФРГ вместе с Данией и Нидерландами передаст Киеву 77 танков Leopard

close
Global Look Press

Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5. Об этом рассказал немецкий министр обороны Борис Писториус, пишет РИА Новости.

Он сделал соответствующее заявление в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Встреча проходит на американской базе «Рамштайн», расположенной на территории ФРГ.

«Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — подчеркнул Писториус.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что прилетел в Германию для участия в заседании контактной группы на базе «Рамштайн». Как отметил глава государства в преддверии встречи, в настоящее время Киев нуждается в средствах и вооружениях западных партнеров.

Также в мероприятии принял участие министр обороны США Ллод Остин. На заседании шеф Пентагона заявил, что до конца дня американский лидер Джо Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Его размер составит $250 млн.

Ранее в РФ заявили, что танки Leopard дискредитировали себя в зоне украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами