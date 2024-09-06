В Каховке несколько человек пострадали при обстреле предприятия

Пять человек пострадали при обстреле автотранспортного предприятия в Каховке Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

По его словам, предприятие на улице Мелитопольской обстреляли в 10:24 мск. В итоге трое пострадавших получили ранения средней степени тяжести и двое — тяжелой.

Накануне город Шебекино Белгородской области три раза попал под украинский обстрел, повреждения получили 15 частных домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы.

На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. Разрушена снарядом крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем автомобиль. Осколками посечены еще четыре авто. После атак было много пожаров, отметил губернатор. Сотрудники МЧС совместно с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, а также сухой травы и подстилки в лесном массиве.

Ранее украинский беспилотник атаковал сельскую церковь в Белгородской области.