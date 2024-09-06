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Военных в Курской области снабдили новыми комплексами разведки

Минобороны РФ: в Курскую область направили дополнительные средства разведки

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РИА Новости

Министерство обороны РФ передало военнослужащим в Курской области дополнительные комплексы разведки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Из заявления следует, что за все время работы от оперативного штаба региона поступило 45 запросов на предоставление необходимого солдатам оборудования. К текущему моменту 42 из них были решены.

«В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — говорится в публикации.

Также аналогичные обращения в Минобороны РФ поступали от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей. Первый регион направил в ведомство 27 запросов, получив ответ на 18 из них.

Что касается просьб от Брянской области, в настоящее время реализованы 11 из 14 обращений. Остальные находятся в работе.

3 сентября в Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны РФ направило технику в регион по просьбе местного оперативного штаба.

В конце августа ведомство передало военным в Белгородской области новые комплексы разведки.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства для подразделений территориальной обороны в приграничье.

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