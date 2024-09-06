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Пленный боец ВСУ рассказал об отношении командиров к мобилизованным

Пленный боец ВСУ Стадник: командование бросило мобилизованных на произвол судьбы

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пленный украинский боец Сергей Стадник заявил, что командование бросило мобилизованных на произвол судьбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео с допросом мужчины, предоставленное министерством обороны РФ.

Как рассказал военнослужащий, офицеры обманом заставляли рядовых солдат идти на позиции. Они убеждали людей, что им всего лишь надо постоять в обороне.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), он с товарищами не раз сообщал начальству об отсутствии воды и еды на позициях. Но в ответ командиры лишь призывали их крепиться и приказывали дальше рыть окопы.

Стадник добавил, что однажды его отряд попал под артиллерийский обстрел со стороны российских солдат. В результате двоих его сослуживцев не стало.

«Я убежал, забежал в один дом и там схоронился», — пояснил мужчина.

Впоследствии бойцы Вооруженных сил РФ окружили здание, и тогда украинский военный решил сдаться в плен.

Из публикации следует, что Стадник попал на службу в рамках всеобщей мобилизации. Он подчеркнул, что прошел медицинскую комиссию всего за один день и после был направлен на передовую.

Ранее пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался сбежать в Румынию.

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