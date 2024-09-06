Российские войска уничтожили одну из самоходок Caesar ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, технику обнаружил оператор разведывательного беспилотника, когда она передвигалась в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Российский боец проследил за САУ, в результате чего установил замаскированное место ее временного размещения в ближайшей лесополосе.

В министерстве добавили, что после получения координат цели по самоходке был произведен артиллерийский удар. Средства объективного контроля поражения цели подтвердили попадание снаряда по месту размещения техники, отметили в ведомстве.

До этого Вооруженные силы РФ уничтожили французскую САУ Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике. В Минобороны пояснили, что расчет установки разворачивал орудие в пяти километрах к югу от населенного пункта.

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