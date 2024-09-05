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Пентагон использует все средства для Киева. выделенные конгрессом

Пентагон: все выделенные на помощь Киеву конгрессом США средства будут использованы

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Shannon Stapleton/Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация США намерена использовать выделенные ей конгрессом средства на оказание военной поддержки Украине в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Вашингтон выделяет вооружение Украине почти на еженедельной основе.

Сингх добавила, что США используют все доступные средства, чтобы обеспечивать Киев тем, что ему необходимо как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью на полях ВЭФ назвала трагифарсом поставки Западом оружия и истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Накануне бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переданные Украине истребители F-16 не принесут большой пользы Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как эти самолеты могут стать как мишенью для российских ударов, так и «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

3 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16.

Ранее NYT узнало о сомнениях США в версии Украины по крушению F-16.

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