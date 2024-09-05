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Силовые структуры Узбекистана провели учения

В Узбекистане отработали отражение вторжения через границу террористов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Силовые структуры Узбекистана провели учения по отражению вторжения через границу террористических бандформирований. Об этом сообщает ТАСС.

Они стали заключительным этапом совместных антитеррористических тренировок государств СНГ «Восток-Антитеррор — 2024».

По легенде, группа террористов нападает на пограничный пост на границе с Афганистаном, чтобы поддержать боевиков, сосредоточенных на сопредельной территории.

На учениях были отработали действия подразделений сил специальных операций бригады «Бургут» Службы государственной безопасности (СГБ), пограничников, полиции и Нацгвардии. В «спасении заложников» также приняли участие представители МЧС и министерство здравоохранения.

На заключительных этапах учений присутствовали представители не только стран СНГ, но и ШОС. В 2025 году заключительный этап совместных антитеррористических учений СНГ намечено провести в Таджикистане.

Накануне стало известно, что спецслужбы СНГ и ШОС впервые проведут совместные конференции.

Ранее в ШОС назвали число терактов, предотвращенных в 2023 году.

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