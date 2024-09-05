Удар по местам запуска украинских БПЛА в Харьковской области попал на видео

Российские солдаты нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и точкам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской области. Видеозапись, на которой запечатлено поражение украинских объектов, предоставило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, атаку организовали бойцы группировки войск «Север». Сначала российские разведчики при помощи дрона обнаружили около одного из населенных пунктов в Харьковской области скопление живой силы ВСУ. Оказалось, что с этого места украинские солдаты запускали свои БПЛА.

«Точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения», — говорится в заявлении.

Из сообщения следует, что объективный контроль уничтожения позиций ВСУ осуществлялся при помощи беспилотников в режиме реального времени. Полученные кадры позволили убедиться, что российские военные успешно поразили заданные цели.

4 сентября бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали бронированную машину Humvee американского производства в Харьковской области. Сперва российские солдаты при помощи БПЛА сбросили на технику боеприпасы, а затем запустили в нее FPV-дрон.

Ранее на складе с боеприпасами ВСУ в Харьковской области произошел взрыв.