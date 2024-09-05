Стало известно, сколько военнослужащих ВСУ лишились в Курской области

За все время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 10,1 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял <...> 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей», — сообщили в Минобороны.

Помимо потерь в живой силе, украинская армия также лишилась 81 танка. Суточные потери ВСУ составили до 370 солдат и 17 единиц техники, уточнили в военном ведомстве.

5 сентября сообщалось, что в Курской области попала в засаду и была полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ. В составе было пять штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Засада была устроена в районе Александровки морпехами 810-й бригады Черноморского флота РФ.

Чуть ранее командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» рассказал, что украинские военные минируют дороги в Курской области.

Ранее эксперт раскрыл, сколько времени может занять вытеснение ВСУ из Курской области.