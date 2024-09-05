ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

Четыре села Белгородской области атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника загорелся гараж — пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован», — рассказал он.

Под удар также попали село Муром, село Ясные Зори и Грузское. В результате ударов ВСУ пострадал частный дом и припаркованный автомобиль.

Информация о последствиях атак беспилотников уточняется. Все оперативные службы работают на местах.

В этот же день глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в регионе.

По словам Ганчева, пострадали частные дома. Местные жители прятались в подвалах во время обстрелов. Глава ВГА добавил, что всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.

До этого ВСУ обстреляли Льгов в Курской области. Информацию подтвердил мэр города.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку, загорелся жилой дом.