Военкор потребовал извинений от Алаудинова

Российский военный корреспондент Марат Хайруллин обратился с претензиями к заместителю начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майору Апти Алаудинову. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В одном из видео командир спецназа «Ахмат» называл журналиста «великим сказочником» из-за слов о преимуществе РФ по количеству беспилотников.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал военкор и пообещал доказать свою правоту.

Накануне Алаудинов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать территории в Курской области. Но Алаудинов сомневается, что ВСУ долго продержатся в условиях истощения ресурсов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов отчитал родителей российских срочников.