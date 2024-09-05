Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор потребовал извинений от Алаудинова

Журналист Хайруллин потребовал извинений от генерала Алаудинова

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военный корреспондент Марат Хайруллин обратился с претензиями к заместителю начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майору Апти Алаудинову. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В одном из видео командир спецназа «Ахмат» называл журналиста «великим сказочником» из-за слов о преимуществе РФ по количеству беспилотников.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал военкор и пообещал доказать свою правоту.

Накануне Алаудинов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать территории в Курской области. Но Алаудинов сомневается, что ВСУ долго продержатся в условиях истощения ресурсов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов отчитал родителей российских срочников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами