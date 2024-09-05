ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть населенных пунктов Харьковской области, пострадавших нет. Подробности сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные формирования обстреляли населенные пункты Великий Выселок, Ольшана, Токаревка, Воробьевка, Станцию Тополи и Николаевку. Огонь вели хаотично», — написал он.

По словам Ганчева, пострадали частные дома. Местные жители прятались в подвалах во время обстрелов. Глава ВГА добавил, что всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.

До этого ВСУ обстреляли из артиллерии город Льгов Курской области. Как сообщил мэр города Алексей Клемешов, никто из местных жителей не пострадал.

Градоначальник порекомендовал людям, покинувшим город, не возвращаться, пока ситуация окончательно не стабилизируется.

Незадолго до этого под обстрел ВСУ попал Белгород. Информацию подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области.