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Стало известно об угрозе боевой мощи ВМС США

Сет Кропси: ВМС США теряют боевую мощь из-за нехватки кораблей и персонала

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Efrem Lukatsky/AP

Американские военно-морские силы теряют боевую мощь из-за нехватки кораблей и персонала. Об этом заявил бывший помощник министра обороны США при администрации Джорджа Буша-старшего (1981–1993 гг.) Сет Кропси в статье для издания Wall Street Journal.

По словам Кропси, с 2022 года ВМС США вывели из эксплуатации 10 непригодных к плаванию крейсеров класса Ticonderoga и планируют списать еще 12 к 2027 году. Крейсеры этого класса являются основными для обеспечения противовоздушной обороны американских ВМС, отмечает эксперт. Их вывод из эксплуатации уменьшит количество развернутых ракетных установок ВМС, таким образом флот эсминцев возьмет на себя еще большую нагрузку.

Кропси отметил, что, теряя корабли, ВМС остаются без важнейших элементов боевой мощи, что угрожает американской политике в Евразии.

Другую проблему, по мнению автора статьи, представляет недостаток персонала. В 2023 году ВМС не смогли набрать необходимое число сотрудников даже после увеличения максимального возраста призыва до 41 года и снижения стандартов умственных навыков и физической подготовки.

Ранее капитана эсминца ВМС США уволили за курьезное фото с винтовкой.

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