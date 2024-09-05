Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гульченко заявил, что в ходе боевых действий попал под обстрел со стороны своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Наши позиции были обстреляны минометами с нашей же стороны. Минометные мины шли со шрапнелью», — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что всего на подвергшейся атаке позиции находились 14 украинских военных. При этом другие бойцы ВСУ «утюжили» объект около 30 минут, уточнил Гульченко.

По мнению пленного, инцидент произошел из-за нехватки в рядах армии страны квалифицированных кадров. Как отметил украинский солдат, командиры просто пытаются «заткнуть дыры» на фронте и не заботятся о рациональном распределении военнослужащих по линии соприкосновения.

4 сентября в Донецкой народной республике (ДНР) командир роты в составе 151-й бригады ВСУ сдался в плен российским войскам вместе с сослуживцами. На допросе мужчина рассказал, что почти всех его подчиненных перевели в другие подразделения. В результате в его отряде остались всего восемь человек.

Ранее пленный украинский боец заявил, что его обманом направили в Курскую область.