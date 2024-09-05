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Пленный боец ВСУ рассказал, как готовили напавших на Курскую область разведчиков

Боец ВСУ Шкода: атаковавших Курскую область разведчиков готовили в здании школы

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Reuters

Учебный центр, где готовили атаковавших Курскую область украинских разведчиков, располагался в здании одной из общеобразовательных школ в Житомирской области. Об этом рассказал пленный боец 9-й разведывательной роты в составе 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Шкода, передает РИА Новости.

По словам мужчины, учебный центр находился в селе Корчак.

«Недалеко от [города] Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев, ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа», — добавил военнослужащий.

Как он сказал, в том числе на территории образовательного учреждения солдаты ВСУ отрабатывали стрельбу из различных положений и в движении. Более того, их учили ориентироваться на местности и преодолевать реки в боевой амуниции.

Вместе с этим Шкода сообщил, что изначально украинские формирования планировали продвинуться как можно глубже в Курскую область и при этом избежать прямых столкновений с Вооруженными силами РФ. Командование приказывало бойцам нигде не задерживаться, называя операцию в российском регионе разведывательной.

Ранее ВС РФ взяли в плен двух украинских женщин-военных в Курской области.

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