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Кремль: новая волна мобилизации не обсуждается

Песков: новая мобилизация в России не обсуждается

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Алексей Майшев/РИА Новости

Обсуждений новой волны мобилизации в России не ведется. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждений таких не ведется», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, обсуждается ли новая волна мобилизации в РФ.

Он отметил, что желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации «все больше и больше». Песков также отметил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.

До этого представитель Кремля заявил, что потенциал России оказался больше, чем предполагалось. По его словам, об этом свидетельствуют темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также посчитал ненужной новую волну мобилизации. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев говорил, что «все идет в плановом режиме».

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