ВСУ снова попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Чиновник добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Незадолго до этого российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
В ночь на 5 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отражении атаки безэкипажных катеров.
4 сентября российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.
Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.