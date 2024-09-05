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ВСУ снова попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника

Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в Брянской области

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Незадолго до этого российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

В ночь на 5 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отражении атаки безэкипажных катеров.

4 сентября российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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