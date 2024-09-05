Суд в Москве арестовал имущество супруги фигуранта дела о поставке бронежилетов

Суд наложил арест на имущество супруги одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российских вооруженных сил. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает href=«https://ria.ru/» target=«_blank»>РИА Новости.

Михаил Кальченко, занимавший пост начальника службы безопасности компании «Пикет», ранее был арестован Басманным районным судом. Его жена владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями и автомобилем. В документах суда подчеркивается, что объекты недвижимости и транспортное средство приобретены вскоре после совершения Кальченко преступления. В связи с этим суд полагает, что имущество было приобретено и оформлено на близких лиц для того, чтобы сокрыть его от конфискации в случае вынесения по делу обвинительного приговора.

До этого суд арестовал имущество ГК «Пикет» в рамках дела о поставках некачественных бронежилетов министерству обороны России.

Ранее суд продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов Минобороны.