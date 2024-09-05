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В Курской области взяли в плен двух женщин из ВСУ

Две женщины-военнослужащие ВСУ попали в плен в Курской области

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Телеграм-канал »Пограничник из ада»

Российские бойцы в Курской области взяли в плен двух женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео об этом опубликовал Telegram-канал «Пограничник из ада».

Попавшие в плен представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко. По словам Яценко, в Курской области они осуществляли съемку захвата украинскими войсками приграничных территорий. Пленная сказала, что проходила военную подготовку на Яворовском полигоне ВСУ во Львовской области. Инструкторами там были грузины и другие иностранцы.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ перебрасывали новые силы на Курском направлении.

4 сентября сообщалось, что в Курской области в составе ВСУ воюют наемники из Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в Курской области продолжаются поиски украинских диверсионных групп.

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