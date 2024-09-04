Украинский офицер пожаловался, что российские военные не позволяют ВСУ собираться в группы

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) не дают возможности украинским солдатам собираться в группы. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Сазонов.

По его словам, украинским военным рискованно находиться даже вдвоем-втроем. По группам большей численности российская армия работает из всех видов оружия.

В качестве примера Сазонов привел случай, когда 12 украинских военных собрались вместе, чтобы устроить перекур. Тут же по ним был нанесен удар, приведший к значительным потерям.

До этого сообщалось, что командир одной из рот Вооруженных сил Украины в ходе боев в Донецкой народной республике (ДНР) сдался в плен российским войскам вместе с подчиненными.

4 сентября министерство обороны РФ сообщило, что российский штурмовик Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее российские войска уничтожили во Львове два украинских МиГ-29.