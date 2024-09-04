Подполье: ВСУ буксируют технику в сторону бронетанкового завода в Николаеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Николаеве зафиксировали буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода.

«Наши люди постоянно фиксируют передвижение по городу военной техники, сегодня прислали два БТР, которых буксировали в сторону Николаевского бронетанкового завода», — рассказал он.

Лебедев добавил, что, по словам местных жителей, бронетанковый ремонтный завод в Николаеве продолжает работать. Кроме этого, очевидцы рассказывают, что провалы в стенах здания закрыли брезентом, и там горит свет, даже когда во всем городе его отключают.

Николаевский бронетанковый завод является государственным предприятием бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетанковой и автомобильной техники.

До этого Лебедев рассказывал, что российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску.

Ранее было опубликовано видео удара «Искандерами» по бронетанковому заводу в Харькове.