Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье: ВСУ буксируют технику в сторону бронетанкового завода в Николаеве

Подпольщик Лебедев: ВСУ буксируют технику к Николаевскому бронетанковому заводу

close
Alina Smutko/Reuters

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Николаеве зафиксировали буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода.

«Наши люди постоянно фиксируют передвижение по городу военной техники, сегодня прислали два БТР, которых буксировали в сторону Николаевского бронетанкового завода», — рассказал он.

Лебедев добавил, что, по словам местных жителей, бронетанковый ремонтный завод в Николаеве продолжает работать. Кроме этого, очевидцы рассказывают, что провалы в стенах здания закрыли брезентом, и там горит свет, даже когда во всем городе его отключают.

Николаевский бронетанковый завод является государственным предприятием бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетанковой и автомобильной техники.

До этого Лебедев рассказывал, что российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску.

Ранее было опубликовано видео удара «Искандерами» по бронетанковому заводу в Харькове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами