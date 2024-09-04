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Капитана эсминца ВМС США уволили за курьезное фото с винтовкой

ВМС США уволили капитана эсминца за фото с винтовкой с перевернутым прицелом

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Efrem Lukatsky/AP

Командира американского эсминца USS John S. McCain Кэмерона Ясте отстранили от должности после появления в соцсетях фотографии, на которой он стреляет из винтовки с прицелом, установленным задом наперед. Об этом сообщает Newsweek.

Фотография Ясте была опубликована на странице военно-морских сил (ВМС) США в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) четыре месяца назад, однако после волны критики и широкого резонанса ВМС удалили изображение.

На фото командир стреляет из винтовки с борта эсминца, однако прицел на оружии при этом установлен задом наперед. Позднее в ВМС США заявили , что Ясте был освобожден от занимаемой должности «в связи с утратой уверенности в его способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами», который сейчас находится в Оманском заливе.

До этого издание Oddity Central писало, что разыскиваемый властями США мужчина устроился на работу в мексиканскую полицию. В декабре 2004 года Антонион Риано поссорился в баре с мужчиной, которому выстрелил в лицо из пистолета. После этого он пустился в бега и сумел скрыться от полиции, несмотря на федеральный розыск. Спустя 20 лет следователи прекратили его активные поиски, пока один из детективов не наткнулся на социальные сети беглеца.

Ранее американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток.

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