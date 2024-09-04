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На Украине открылся первый подземный военный госпиталь

МО Украины сообщило об открытии первого подземного военного госпиталя

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Reuters

На Украине открылся первый подземный госпиталь для оказания медпомощи военнослужащим. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны страны.

«Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь для оказания первичной медицинской помощи и стабилизации состояния раненых военных», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что данный госпиталь является частью масштабного проекта, который реализуется министерством в координации с медицинскими силами «Восток». Ожидается, что таких медучреждений вблизи линии фронта на Украине будет открыто более двух десятков.

До этого газета Times со ссылкой на инфекциониста-консультанта из Лондона Люка Мура писала, что западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных.

В середине августа военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает военных медиков и волонтеров, оказывающих медицинскую помощь солдатам армии, из Харьковской области в Сумскую.

Ранее автобусы с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ прибыли в Россию.

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