Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили передовые позиции и ударились в бегство после взятия российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры бегства военнослужащих опубликовало Минобороны РФ.

Как сообщает оборонное ведомство, свои позиции оставили солдаты подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и при бегстве они бросили оружие, боеприпасы и раненых товарищей. Они ушли в направлении Золотая Нива-Шахтерское, и в процессе бегства военные попали в объектив камеры дрона 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

До этого Минобороны публиковало видео с северо-западной части акватории Черного моря, где силы российского Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера.

2 сентября ведомство показывало кадры ликвидации позиции дивизиона ЗРК «Бук-М1» украинских войск.

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности удара ВС РФ по Полтаве.