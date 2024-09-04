Вооруженные силы Украины укомплектованы старыми советскими автоматами Калашникова и техникой 50-летней давности, несмотря на заявления о поставках западного вооружения. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам генерала, он не видит, чтобы украинские военные на фоне подобных заявлений использовали современное вооружение.

«Украинцы как воевали, так и воюют до сих пор с автоматами Калашникова и теми же самыми советскими образцами вооружения. А технику, которую собрали и им дали, — в основном это техника 50-летней давности», — сказал Алаудинов.

Через Украину, считает он, идет «утилизация старой техники и списывание миллиардов долларов».

3 сентября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что у страны есть беспилотники и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи км.

Ранее в Сербии опровергли информацию о возможной передаче самолетов МиГ-29 Украине.