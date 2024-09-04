Убийца зампреда движения «Зов народа» отправится на СВО

Убийца заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева Дмитрий Матвеев будет отправлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сейчас Матвеев проходит подготовку в Ростовской области. Несмотря на медицинские показания, мужчину отправят на линию боевого соприкосновения, утверждает SHOT.

Супруга Еговцева в беседе с каналом выразила обеспокоенность данной информацией. По ее словам, Матвеев якобы может угрожать ей и ее семье или преследовать во время отпуска. Также девушка утверждает, что мужчина может быть опасен и для своих сослуживцев.

7 июня стало известно, что Еговцева зарезали около его квартиры в подмосковной Лобне. Как сообщал Life со ссылкой на Shot, главный подозреваемый в убийстве — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее.

9 июня суд в городе Лобня арестовал Матвеева. Под стражей он должен был находиться до 7 августа.

Ранее стало известно о звонках Еговцева в полицию до убийства.