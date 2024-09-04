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Стало известно о закупке Киевом китайских беспилотников

РИА Новости: Киев закупает китайские беспилотники DJI в Польше вопреки компании

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Denes Meszaros/Shutterstock/FOTODOM

Киев закупает китайские беспилотники производства компании DJI в Польше вопреки возражениям компании. Об этом пишет РИА Новости.

Перепродажей китайских дронов Украине занимается компания «УМО Украина». По данным портала госзакупок Prozorrо, в 2024 году компания должна была поставить Украине 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 беспилотников DJI Mavic 3E до конца лета.

Компания «УМО Украина» принадлежит польской компании «УМО».

В апреле 2022 года компания DJI выступила против использования своих беспилотных летательных аппаратов обеими сторонами конфликта на Украине и приостановила деятельность в РФ и на Украине.

До этого бывший министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.заявил, что Украина производит дроны и ракеты дальностью 1,5 тысячи км. При этом он отметил, что оборонная промышленность испытывает нехватку финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о прекращении поставок компонентов для БПЛА из КНР.

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