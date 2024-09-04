Стало известно о закупке Киевом китайских беспилотников

Киев закупает китайские беспилотники производства компании DJI в Польше вопреки возражениям компании. Об этом пишет РИА Новости.
Перепродажей китайских дронов Украине занимается компания «УМО Украина». По данным портала госзакупок Prozorrо, в 2024 году компания должна была поставить Украине 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 беспилотников DJI Mavic 3E до конца лета.
Компания «УМО Украина» принадлежит польской компании «УМО».
В апреле 2022 года компания DJI выступила против использования своих беспилотных летательных аппаратов обеими сторонами конфликта на Украине и приостановила деятельность в РФ и на Украине.
До этого бывший министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.заявил, что Украина производит дроны и ракеты дальностью 1,5 тысячи км. При этом он отметил, что оборонная промышленность испытывает нехватку финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о прекращении поставок компонентов для БПЛА из КНР.