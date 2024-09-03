В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за украинского конфликта

Мэр бельгийского города Антверпен и кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер заявил, что намерен разместить ПВО Patriot для потенциальной защиты второго по величине в Европе торгового порта на фоне украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью изданию DH, передает РИА Новости.

«Я, конечно, надеюсь, что это на Украине закончится как можно скорее, но я думаю, что нам в Антверпене стоит быть готовыми к обороне», — сказал Вевер.

Мэр уточнил, что решение обусловлено необходимостью защитить бизнес и инвестиции в порт. По его словам, он опасается, что бизнес будет избегать инвестиций в Антверпен, если город не будет защищен, как Роттердам и Гамбург.

Вевер пообещал обеспечить необходимое финансирование и сказал, что уже проводит кампанию по сбору средств для размещения систем Patriot вокруг порта.

До этого министр внутренних дел Польши Томаш Семоняка заявил, что Польша намерена укрепить восточную границу в связи с действиями российских сил на Украине.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.