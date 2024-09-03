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Пентагон ответил на сообщения о планах США передать Украине дальнобойные ракеты JASSM

Пентагон: у США нет изменений в политике по передаче ракет Украине

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U.S. Air Force

Представитель Пентагона заявил, что у министерства обороны США нет изменений в политике по поставкам ракет Украине. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты якобы близки к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщает РИА Новости.

«Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики», — заявил представитель американского минобороны агентству в ответ на запрос прокомментировать возможные изменения в политике Вашингтона по предоставлению дальнобойных ракет.

До этого агентство Reuters написало, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

По данным Reuters, поставка этих изделий Воздушным силам Украины может начаться через несколько месяцев, поскольку именно такой срок потребуется Пентагону для решения всех необходимых процедурных и технических вопросов. Ожидается, что о включении ракет JASSM в пакет вооружений для Киева будет объявлено этой осенью. Однако источники агентства отметили, что окончательное решение еще не принято.

Ранее Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.

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